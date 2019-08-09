https://static.news.ru/photo/e70a5bd4-ba9c-11e9-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

В первом квартале 2019 года Москва сократила долю расчётов в американской национальной валюте по экспорту в страны Евросоюза, БРИКС и Китай.

Об этом сообщается в материалах Банка России. Регулятор отмечает, что доля экспорта в евро увеличилась.

Доля оплаты экспорта в долларах упала ниже 50%. На расчёты в американской валюте со странами ЕС в первом квартале 2019 года пришлось 46,6%. По итогам 2018 года аналогичный показатель составил 54,4%. Самое существенное снижение наблюдается с Китаем — 45,7% (75,1%). Со странами БРИКС — 40,6% (73,1%)

Что касается евро, то тут отмечается значительный рост доли оплаты поставки товаров и услуг в этой валюте: с ЕС — с 34,3% до 42,3%, с БРИКС — с 11,1% до 30,7%, с Китаем — с 12% до 37,6%.

Тенденция к снижению использования доллара при расчётах также наблюдается и на внутреннем рынке, отмечает ЦБ. При этом доллар всё ещё остаётся наиболее используемой иностранной валютой.

Ранее эксперты рассказали News.ru, что объёмы двусторонней торговли в рублях и юанях могут вырасти в разы. Заключённое между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях.