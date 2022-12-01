Россиянам посоветовали вылечить зубы до Нового года Финансовый эксперт Патешман: крупные траты лучше сделать до разгона инфляции в начале 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует подготовиться к возможному разгону инфляции в начале 2023 года, которая уже достигла 10%, и начать заранее реализовывать финансовые планы, рассказал «Радио 1» финансовый эксперт Александр Патешман. По его словам, можно вылечить себе зубы или забронировать летний отдых по текущим ценам. Дорогостоящие покупки эксперт также порекомендовал не откладывать.

Инфляция у нас уже больше 10%, поэтому рассчитывать приходится на инвестиции: либо полечить зубы, либо уже сейчас забронировать летний отдых по старым ценам без возможности оплаты. Все, что можно зафиксировать по старым ценам до подорожания, это можно сделать прямо сейчас, — пояснил Патешман.

Помимо того, финансовый эксперт порекомендовал инвестировать деньги в иностранную валюту. Причиной разгона инфляции специалист назвал необходимость финансировать дефицит российского бюджета. По данным Патешмана, это может привести к росту инфляции в стране на 3–5%.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ранее заявил, что повышение тарифов с 1 декабря было необходимым для подготовки к зиме и индексации зарплат сотрудникам отрасли. Если бы правительство отказалось от этой меры, в ЖКХ пришлось бы вложить огромные средства из-за высокой инфляции в России, уточнил депутат. Он добавил, что запуск программы модернизации сферы ЖКХ может в будущем привести к снижению или фиксированию тарифов.