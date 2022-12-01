В Госдуме сообщили о возможном снижении тарифов ЖКХ в будущем Депутат Пахомов не исключил снижения тарифов после модернизации сферы ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запуск программы модернизации сферы ЖКХ может в будущем привести к снижению или фиксированию тарифов, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН. При этом депутат заявил, что повышение тарифов с 1 декабря было необходимым для подготовки к зиме и индексации зарплат сотрудникам отрасли. Если бы правительство отказалось от этой меры, в ЖКХ пришлось бы вложить огромные средства из-за высокой инфляции в России.

Повышение тарифов — это в том числе и подготовка к зиме, и индексация зарплат внутри отрасли, там работает почти 2 млн человек. Но после того как мы запустим и проведем глобальную программу модернизации сферы ЖКХ, мы уберем основные убытки в системе, наладим учет... Тогда уже можно будет говорить о фиксации тарифов, а где-то и о снижении тарифов, — заявил Пахомов.

Депутат уточнил, что делать прогнозы насчет следующей индексации тарифов ЖКХ сложно, так как это зависит от инфляции, которая в этом году держится на уровне 10%, что вызывает росту расходов в отрасли. Также парламентарий рассказал о норме «инфляция минус», благодаря которой тарифы сохранить от произвольной индексации.

На сегодняшний день действует норма «инфляция минус»: по итогам года фиксируется инфляция, и выше этой цифры повышение тарифа быть не может. Например, этим летом было повышение на 4%, потому что инфляция была 4,1%, — объяснил Пахомов.

С 1 декабря поднялись тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов, рост составил порядка 9%, а цена на газ выросла на 8,5%. Индексация тарифов на газ, по данным Минэкономразвития, необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.