В России с 1 декабря на 9% вырастут тарифы ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ, вывоз твердых коммунальных отходов вырастут с 1 декабря текущего года. Рост составит не более 9%, пишут «Известия».

Цена на газ вырастет на 8,5%, тариф поднимется как для населения, так и для промышленных предприятий. Индексация тарифов на газ, по данным Минэкономразвития, необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.

Официальное опубликование документа о повышении тарифов ЖКХ планируется в ближайшее время. Но окончательное решение об индексации тарифов будут принимать непосредственно в регионах.

Следующая индексация тарифов произойдет уже 1 июля 2024 года. После реализации тарифных решений ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей, а с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Показатель инфляции по итогам текущего года должен составить 12-13%.

Для россиян будут сохранены все льготы и меры поддержки. Для тех, у кого платежи за коммунальные услуги превышают установленный региональными властями уровень от совокупного дохода семьи, предусмотрена субсидия.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что коммунальные платежи в России могут вырасти на 25–30% и больше. Он отметил, что на время СВО можно было бы рассмотреть возможность заморозить рост цен за коммунальные услуги. Однако, по его словам, чиновники, которые используют платежи за ЖКХ как «кормушку», не пойдут на это.