В Госдуме пояснили, почему россияне стали заниматься самолечением зубов

Тренд на самолечение зубов в России с помощью дешевых материалов с маркетплейсов связан со снижением доступности качественной стоматологической медицинской помощи, таким мнением с NEWS.ru поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Он указал, что новшества в основном вводят частные клиники.

Надо сказать, что в течение последних 30 лет фактически ликвидированы ранее действующие обязательства по предоставлению общедоступной бесплатной качественной стоматологической медицинской помощи гражданам. Новые технологии и материалы — это сегодня в основном поле для деятельности частников, — заявил депутат.

По его словам, для людей с низкими доходами доступны лишь государственные клиники с устаревшими методиками и плохим кадровым обеспечением или вариант самостоятельного лечения с использованием специальных наборов, которые предназначены как временная мера для особых ситуаций (отдаленные вахтовые виды работы, военные действия и др.).

Ранее стало известно, что в российской стоматологической клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов AirFlow. Устройство лопнуло с громким хлопком во время процедуры, когда врач поднес его ко рту пациента.

Стоматолог, работавший с аппаратом, пояснил, что видео только сейчас распространилось по соцсетям, однако случилось все уже давно. По его словам, ни пациент, ни сотрудники клиники не пострадали, отделавшись легким испугом.