Россиянам объяснили, почему табак и алкоголь не вошли в параллельный импорт Минпромторг объяснил отказ разрешать параллельный импорт для алкоголя и табака

Бутылки ассорти алкогольных напитков / Фото shutterstock.com

Табачная продукция, алкоголь и еда не попали в список товаров для параллельного импорта, потому что против этого выступили в Минсельхозе России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. В ведомстве отметили, что Минсельхоз опасается роста количества контрафакта, поскольку идентифицировать правообладателя пищевой и алкогольной продукции весьма сложно.

Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции, — сказали в Минпромторге.

К группе ТН ВЭД относятся продукты животного и растительного происхождения, алкогольные и безалкогольные напитки, табак, а также готовые продукты питания.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами без согласия правообладателя на ввоз этих товаров. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Министерство промышленности и торговли РФ 6 мая утвердило список товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну. Он состоит из 96 пунктов. Cреди прочего в списке значатся запчасти для автомобилей, техника брендов Apple и Samsung, а также автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda и Nissan.