Минпромторг разрешил параллельный импорт иномарок и техники Apple

Фото Igor Russak/dpa/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров из 96 пунктов, разрешённых для параллельного импорта в страну. Как говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, среди прочего в списке значатся запчасти для автомобилей, техника брендов Apple и Samsung, а также автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda и Nissan.

Кроме того, разрешение распространяется на фото- и кинотехнику, медицинские инструменты, музыкальные инструменты, приставки XBox, Playstation, а также на некоторые марки косметики и бытовой химии.

Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия, — говорится в тексте приказа.

Ранее правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Также сообщалось, что Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которых не предустановлено отечественное ПО.