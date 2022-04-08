Минпромторг назвал товары, для которых разрешат параллельный импорт

Минпромторг легализует параллельный импорт только для товаров тех марок, которые приостановили свою деятельность или ушли из России. Для этого министерство готовит список брендов лёгкой промышленности и других отраслей потребительского рынка, сообщают «Известия».

Параллельный импорт предполагает ввоз продукции без разрешения правообладателей, которые сейчас сами продают свою продукцию или через поставщика. Это не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, отметили в министерстве.

Так, люксовые товары сейчас продают в России через дистрибьюторов, которые находятся в странах ЕАЭС. В Минпромторге придерживаются принципа, что любая продажа таких товаров в мире должна давать возможность продавать их и в России, как делают, например, в Японии.

Государство, реализуя данную меру, преследует цели поддержки российских производителей и обеспечения стабильного развития российской экономики, — приводит газета слова собеседника из Минпромторга.

На данный момент идёт активное обсуждение того, как будет выглядеть окончательный список брендов. Возможно, в этот список попадут не все марки, которые приостановили свою деятельность в России. Известно, что только в ретейле поставили на паузу свою деятельность 160 торговых марок.

Ранее экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин заявил, что если Банк России не будет ужесточать валютные ограничения, то в стране могут вновь появиться челноки и фарцовщики. По его мнению, когда уберут все искусственные барьеры, то можно будет увидеть нескудный ассортимент на внутреннем рынке и даже адекватные цены.