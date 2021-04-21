Россиянам назвали условия спада цен на отечественные курорты

https://static.news.ru/photo/9b07cf3c-a2b2-11eb-850f-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Новая государственная программа поддержки существенно поспособствует привлечению инвестиций в российский туризм, что позволит закрыть дефицит номерного фонда в высокий сезон. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, из-за текущей нехватки свободных номеров гостиницы диктуют свои условия и существенно повышают цены. Получение же кредитов на 15 лет под 3–5% на строительство и реконструкцию отелей, а также развитие инфраструктуры привлечёт крупных инвесторов в туристическую отрасль. Это, в свою очередь, поможет в будущем полностью удовлетворить спрос российских путешественников.

То, что прозвучало на послании президента, говорит о системности мер поддержки, ведь именно инфраструктурные вопросы самые важные сейчас. Более того, это скажется на ценах, — сказал он.

По мнению эксперта, меры государственной поддержки помогут развитию туризма по всей стране, а не только в Крыму и Краснодарском крае, которые сейчас пользуются особой популярностью у туристов.

С учётом развития внутреннего туризма нужно же не только развивать Краснодарский край и Крым, а ещё малые города, Алтай, Север, Калининградскую область, Дальний Восток. В этих регионах ещё меньше отелей, — подчеркнул советник руководителя Ростуризма.

Он также добавил, что благодаря повышению доступности отечественного туризма для россиян вырастет среднее количество поездок в год на человека. Сейчас этот показатель равен 0,4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил о мерах дополнительной поддержки российской туристической отрасли. Так, в России запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и других инфраструктур по ставке 3–5% сроком на 15 лет. Также глава государства предложил продлить до конца года 20-процентный кешбэк на путёвки внутри страны.