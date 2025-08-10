Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 11:32

Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений

РБК: программа долгосрочных сбережений помогает сформировать капитал на будущее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие россияне для создания финансовой подушки безопасности и накоплений на будущее традиционно используют банковские вклады, однако в 2024 году на рынке появился новый продукт — программа долгосрочных сбережений, заявила в беседе с РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина. По ее словам, ПДС — это не просто способ «накопить и потратить», а скорее стратегия «откладывать и увеличивать».

Так, банковский вклад подойдет тем, кто планирует накопить на краткосрочные цели, например на отпуск или крупную покупку, либо просто хочет сохранить средства без риска. Обычно вклад открывают на срок от одного месяца до трех лет, и по окончании этого срока клиент получает сумму с начисленными процентами, объяснила эксперт.

Однако что касается ПДС, то в этом случае деньги вносятся на длительный срок. Получить их можно через 15 лет с момента начала участия в программе или раньше — при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, подчеркнула Пальшина. Ключевое преимущество ПДС — это поддержка государства. Чтобы получать государственное софинансирование, достаточно вносить на счет всего от двух тысяч в год, добавила она.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что установка запрета на снятие наличных с депозитов в банках невозможна. По его мнению, введение таких мер имело бы катастрофические последствия для экономики страны.

