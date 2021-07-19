В России предложили отменить ряд штрафов для малого бизнеса

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) направила в Минэкономразвития ряд предложений по упрощению деловой жизни российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.

В первую очередь в МСП призвали российские власти отказаться от практики штрафных санкций за впервые совершённые нарушения в случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья людей, а также имущественного ущерба. В этой ситуации, по мнению бизнес-защитников, следует ограничиться предупреждением, а уже затем переходить к денежным штрафам.

Однако те случаи, где невозможно вынести устное предупреждение (например, незаконное предоставление кредитов), МСП предлагает сразу наказывать денежными санкциями.

Отмечается, что бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал инициативы федеральной корпорации. По его словам, замена штрафов при некоторых видах нарушений станет для предпринимателей «элементом обучения».

В середине апреля эксперты из банка «Хайс» (работает с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) подсчитали, что в России каждый десятый гражданин занимается бизнесом нелегально и не собирается работать в открытую.

Среди «теневиков» самой популярной причиной отказа от регистрации фирмы стал сложный характер официального ведения бизнеса в стране. Остальные же признались, что хотят сохранить всю выручку у себя, не обращаясь в Федеральную налоговую службу для предоставления финансовой отчётности. Ещё одним распространённым объяснением стало отсутствие в российских банках выгодных тарифов для «белого» ведения собственного дела.

Ранее научный руководитель факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко оценил предложения бизнес-омбудсмена России Бориса Титова по поддержке отечественных предпринимателей в период коронавирусной пандемии.

По его словам, все предложенные Титовым идеи (о снижении штрафов для малых и средних предприятий, введение предупреждений за первое нарушение и другие) носят здравый характер, однако потребуют продолжительной работы с законодательной и исполнительной властью.