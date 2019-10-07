https://static.news.ru/photo/03404330-e933-11e9-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Алексей Конторович заявил, что к 2050 году могут появиться роботизированные буровые установки, которые будут добывать нефть и газ автоматически.

По его словам, соответствующие работы уже ведутся, передаёт « Интерфакс ». Они должны работать подо льдами Арктики.

Кроме того, проводится разработка буровой платформы с защитой ото льда. Она будет предназначена для использования в Обской губе.

Ранее News.ru писал, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса к 2021 году заменят иностранное оборудование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.