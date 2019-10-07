Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Алексей Конторович заявил, что к 2050 году могут появиться роботизированные буровые установки, которые будут добывать нефть и газ автоматически.
По его словам, соответствующие работы уже ведутся, передаёт «
Кроме того, проводится разработка буровой платформы с защитой ото льда. Она будет предназначена для использования в Обской губе.
Ранее News.ru писал, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса к 2021 году заменят иностранное оборудование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
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