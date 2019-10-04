Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса к 2021 году заменят иностранное оборудование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Об этом сегодня 4 октября выступая на сессии в московском Манеже в рамках Российской энергетической недели рассказал Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Мероприятие было посвящено перспективам сотрудничества предприятий топливно-энергетического (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в том числе для целей импортозамещения. Министр отдельно остановился на проблеме трудноизвлекаемых запасах углеводородов.

В первую очередь, это технология гидроразрыв пластов. Это направление сегодня полностью закрывается сервисными компаниями, производителями этого оборудования. Специально под разработку этого направления мы обеспечили 1,5 млрд рублей и к 2021 году эта работа будет выполнена. В целом оборудование будет производиться на наших компаниях, в первую очередь, на предприятиях ОПК, — заявил Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что в России не только научились замещать импортное нефтегазовое оборудование, но и уже поставляют его на экспорт. В тоже время он рассчитывает, что нефтегазовые компании максимально будут использовать отечественные разработки. В частности, он указал на отрасль судостроения. Мантуров сообщил, что нефтедобывающие компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Газпром» заказывает суда практически различного направления и класса. Глава ведомства считает, что необходимо дальше работать над формированием стабильного, чёткого спроса, заказа со стороны нефтегазового сектора.

Денис Мантуров Сергей Булкин/News.ru

Эксперты называют гидроразрыв пласта (ГРП) одним из самых эффективных методов нефтеотдачи. В ходе технологии в пласте создаётся трещина для притока нефти, газа и любых иных флюидов к забою скважины. ГРП широко применяется для добычи сланцевого газа и существенно повышает рентабельность в добывающей отрасли.

Ведущая компания в секторе ГРП в России — ПАО «Татнефть». Её гендиректор, председатель правления Наиль Маганов на сессии сообщил о планах компании из Татарстана потратить на совместные проекты с ОПК до 1 трлн рублей. Глава Минпромторга уже пригласил Маганова на встречу в ведомство для поиска производителей.

Эксперты напомнили, что в своём послании Федеральному Собранию в 2016 году президент России Владимир Путин поставил задачу провести к 2025 году долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30%, а к 2030 году — до 50%. В связи с этим на сессии обсуждались перспективы использования компетенций ОПК для нужд ТЭК, оптимальные бизнес-модели для взаимодействия, технологии для повышения операционной эффективности предприятий. Данные сектора промышленности во многом определяет динамику экономического развития страны. Но запуск производства оборудования для нужд ТЭК неизбежно потребует межотраслевого взаимодействия и решения финансовых, кадровых и других рисков.

В последние годы российский ТЭК занят обеспечением технологического суверенитета и достаточных компетенций по всем критически важным для его развития направлениям. Компании интересует сотрудничество с предприятиями ОПК, перед которыми стоит задача диверсификации производств. Такое взаимодействие позволит ТЭК получить новые технологии, в том числе для разработки минерально-сырьевой базы страны, а предприятия «оборонки» нарастят объёмы производства, ускорят диверсификации предприятий по номенклатуре отраслей сектора энергетики.

По окончании сессии были подписаны контракты между компаниями «Россети Северо-Запад» (входят в «Россетти») и «Объединённой ракетно-космической корпорацией» (ОРКК) (корпорация «Роскосмос»). Также соглашение о намерениях было подписано между «Татнефть» и «ОРКК».

Российская энергетическая неделя проходит в столичном центральном выставочном центре Манеже со 2 по 5 октября 2019 года.