Работающим пенсионерам хотят предоставить социальный налоговый вычет

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов сообщил, что в России хотят ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. Инициатива предусматривает предоставление налогового вычета с зарплаты в период работы пенсионеров, которые получают пенсии «в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей», пишут «Известия».

Вычет предоставляется к зачислению на банковские счета клиентов-налогоплательщиков. Законопроект будет внесён на рассмотрение правительства в ближайшие дни, его авторами являются депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

По мнению авторов инициативы, пенсионеры, которые продолжают работать, создают для России экономический эффект, принося прибыль государству. Кроме фондов, в который идут отчисления, работающие пенсионеры ещё платят налог 13%.

Мы можем сделать вот такой налоговый вычет в качестве поощрения за то, что эти люди, находящиеся в пенсионном возрасте, продолжают работать на благо страны. Главная задача — поощрить работающих пенсионеров, — рассказал газете сенатор.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму планируется направить предложение о предоставлении самозанятым россиянам права на получение имущественного налогового вычета. По мнению авторов инициативы, подобная мера позволит повысить привлекательность статуса самозанятого и даст возможность большому числу россиян «выйти из тени», поскольку подобная льгота предоставляется один раз в жизни.