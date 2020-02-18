https://static.news.ru/photo/df9d479a-5249-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин рассмотрит идею депутатов. Она предполагает запрет на комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, — внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить. Поддержите нас, мы готовы такие предложения сделать, — цитирует Неверова ТАСС.

По мнению главы партии, эта проблема стоит очень остро.

Сформулируйте, конечно. Это такая квазинагрузка, — ответил ему Путин.

Как сообщал NEWS.ru, идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ ранее оценил замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.