Путин потребовал минимального сокращения инвестиций РЖД в реальный сектор

https://static.news.ru/photo/4383a956-9e86-11ea-95f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время личной встречи с главой Российских железных дорог Олегом Белозёровым, президент РФ Владимир Путин выдвинул требование сократить по минимуму инвестиции компании в реальный сектор.

По мнению главы страны, объём инвестиций можно сокращать в проектирование.

А вот в реальный сектор — желательно все-таки сокращать по минимуму. Всё-таки я прошу и вас, и ваших коллег внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций, — цитирует Путина ТАСС.

Однако президент согласен с тем, что «вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует». Как подчеркнул российский лидер, сейчас железные дороги являются ключевым транспортным направлением в стране. Он пояснил, что так сложилось и по объему грузоперевозок, и по значимости для экономики в целом.

Затронув вопрос инвестиционной деятельности РЖД, Путин указал на то, каким образом крупнейшие российские естественные монополии осуществляют свою инвестиционную программу, таким и будет экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на РЖД.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин утвердил закон об онлайн-собраниях собственников жилья.