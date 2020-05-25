Путин утвердил закон об онлайн-собраниях собственников жилья

Закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс, санкционирующие проведение собраний владельцев жилплощади в многоквартирных домах в электронной форме, подписал президент России Владимир Путин. Документ
Он вводит единую процедуру проведения общих собраний собственников жилья. Она объединяет все формы проведения собраний, которая включает очную, очно-заочную, заочную, ГИС ЖКХ и региональные системы. После этого станет возможным проводить собрания собственников через Интернет.
Помимо этого, документ вносит поправку в порядок управления многоквартирными домами, строящимися по реновации в Москве. Согласно ей, такими домами управляет организация, определяемая столичным правительством без проведения открытого конкурса. После этого собственники квартир в таком доме будут иметь возможность сменить управляющую компанию.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин увеличил предельный возраст ректоров вузов до 70 лет.
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