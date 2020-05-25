Путин утвердил закон об онлайн-собраниях собственников жилья

https://static.news.ru/photo/39d0184a-88ce-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс, санкционирующие проведение собраний владельцев жилплощади в многоквартирных домах в электронной форме, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.

Он вводит единую процедуру проведения общих собраний собственников жилья. Она объединяет все формы проведения собраний, которая включает очную, очно-заочную, заочную, ГИС ЖКХ и региональные системы. После этого станет возможным проводить собрания собственников через Интернет.

Помимо этого, документ вносит поправку в порядок управления многоквартирными домами, строящимися по реновации в Москве. Согласно ей, такими домами управляет организация, определяемая столичным правительством без проведения открытого конкурса. После этого собственники квартир в таком доме будут иметь возможность сменить управляющую компанию.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин увеличил предельный возраст ректоров вузов до 70 лет.