Путин увеличил предельный возраст ректоров вузов до 70 лет

https://static.news.ru/photo/0ae88cba-9e7c-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается до 70 лет. Ранее ректоры могли возглавлять учебные заведения до 65 лет.

Также вводится норма, при которой в предусмотренных федеральным законом отдельных случаях вероятно продление срока пребывания ректора в должности по достижении им возраста 70 лет.

Отмечается, что речь, в частности, идёт о ректорах МГУ и СПбГУ.

Кроме того, один и тот же человек не может занимать должность ректора вуза более трёх сроков.

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин переназначил ректоров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансового университета при правительстве РФ Владимира Мау и Михаила Эскиндарова.