Путин увеличил предельный возраст ректоров вузов до 70 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается до 70 лет. Ранее ректоры могли возглавлять учебные заведения до 65 лет.
Также вводится норма, при которой в предусмотренных федеральным законом отдельных случаях вероятно продление срока пребывания ректора в должности по достижении им возраста 70 лет.
Отмечается, что речь, в частности, идёт о ректорах МГУ и СПбГУ.
Кроме того, один и тот же человек не может занимать должность ректора вуза более трёх сроков.
Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин переназначил ректоров Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и Финансового университета при правительстве РФ Владимира Мау и Михаила Эскиндарова.
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