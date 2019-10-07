https://static.news.ru/photo/35535620-e968-11e9-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов с истекающим сроком годности, если они были отданы нуждающимся.

По данным ретейлеров, 2–6% продуктов от всего товарооборота, до 700 тысяч тонн, в магазинах «пропадают», а передача их на благотворительность не предусмотрена российским законодательством, пишут « Известия ».

Таким образом, с переданных нуждающимся продуктов сетям придётся платить налог на прибыль и НДС, и в общей сумме дополнительные расходы бизнеса составят до 40% от цены товаров.

Инициативу уже обсудили на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при Комитете по экономической политике Госдумы, член комитета Олег Николаев рассказал, что изменение налогового законодательства планируется вынести на рассмотрение правительства РФ до конца года.

Как писал News.ru ранее, Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, ведомство хочет поднять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), торговый сбор и патент. Такая индексация станет самой серьёзной с 2015 года. К примеру, в 2017 году платежи выросли только на 2,5%.