Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%.
Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном
По мнению экспертов, очередной рост налога негативно отразится на деятельности предпринимателей.
Как ранее писал News.ru, спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах и предлагает распространить его на всей территории России.
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