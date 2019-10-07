https://static.news.ru/photo/ec1ba592-e92c-11e9-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%.

Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, ведомство хочет поднять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), торговый сбор и патент. Такая индексация станет самой серьёзной с 2015 года. К примеру, в 2017 году платежи выросли только на 2,5%.

По мнению экспертов, очередной рост налога негативно отразится на деятельности предпринимателей.

Как ранее писал News.ru, спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах и предлагает распространить его на всей территории России.