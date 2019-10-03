https://static.news.ru/photo/2b4e348c-e685-11e9-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах и предлагает распространить его на всей территории России.

Она отметила, что сейчас в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог себя оправдал, передаёт ТАСС . По её словам, эксперимент «прошёл спокойно».

Предлагаем со следующего года распространить налог на самозанятых на все регионы, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что не стоит затягивать с этим вопросом, так как он давно требует решения.

Всем самозанятым гражданам — водителям, домработницам, репетиторам и фрилансерам — могут создать стимулы добровольно платить налоги. Это необходимо в связи с тем, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по итогам 2018 года дефицитен. Депутаты Госдумы будут искать способы, как увеличить доходы ФОМС за счёт улучшения администрирования работы фонда и получения дополнительных доходов с самозанятых граждан, которые лечатся, но налогов не платят, писал News.ru.