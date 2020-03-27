https://static.news.ru/photo/858a182e-701b-11ea-84e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин 27 марта 2020 года проведёт переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

У президента рабочий график внутренний, без публичных мероприятий. Сегодня он встретится с Миллером, это будет открыто для прессы, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Он добавил, что подобные встречи президент проводит постоянно. Песков также прокомментировал переговоры Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По словам представителя Кремля, политики в последней беседе говорили о взаимодействии двух государств в борьбе с распространением COVID-19, однако вопрос предоставления Москвой помощи Парижу не затрагивался. Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 26 марта в преддверии онлайн-саммита G20.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Как передавал NEWS.ru, сразу после разговора со своим французским коллегой президент России присоединился к проходившему по телесвязи саммиту «двадцатки».