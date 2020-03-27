Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в последней беседе говорили о взаимодействии двух государств в борьбе с распространением COVID-19, однако вопрос предоставления Москвой помощи Парижу не затрагивался.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,
Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 26 марта в преддверии онлайн-саммита G20.
Как передавал NEWS.ru, сразу после разговора со своим французским коллегой президент России присоединился к проходившему по телесвязи саммиту «двадцатки».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен