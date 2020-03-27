Фото: Xinhua/Gao Jing/Global Look Press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в последней беседе говорили о взаимодействии двух государств в борьбе с распространением COVID-19, однако вопрос предоставления Москвой помощи Парижу не затрагивался.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. На вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Макрон российскую помощь, представитель Кремля лаконично ответил «нет».

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 26 марта в преддверии онлайн-саммита G20.

Как передавал NEWS.ru, сразу после разговора со своим французским коллегой президент России присоединился к проходившему по телесвязи саммиту «двадцатки».

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