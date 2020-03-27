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Американские санкции препятствуют эффективной борьбе с коронавирусом, поскольку лишают страны значительной части финансовых средств, которые они могли бы потратить на борьбу с опасной инфекцией. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что обращение властей РФ, Ирана, КНР, Сирии, Никарагуа, Кубы, КНДР и Венесуэлы к генсеку ООН Антониу Гутерришу в этих условиях оправданно. По мнению сенатора, нужно отказаться от всех...