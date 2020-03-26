https://static.news.ru/photo/fd19fb88-6f5e-11ea-bb47-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Президент Владимир Путин поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После этого политик присоединился к онлайн-саммиту глав стран — участниц «Большой двадцатки» (G20).

Об этом рассказал журналистам ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «Большой двадцатки», — сказал он.

Как писал NEWS.ru, до этого Путин примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Он рассказал, что для завершения встречи ему пришлось заставить ждать главу Франции Эммануэля Макрона. Политик хотел закончить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить обсуждение.