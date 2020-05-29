Правительство выделит 12,6 млрд рублей на выплаты медработникам

https://static.news.ru/photo/96bc2b6c-a1cd-11ea-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работающие с коронавирусными больными медики получат федеральные выплаты на общую сумму в 12,6 млрд рублей, говорится в постановлении правительства.

Также будет выделено 9,4 млрд рублей Минздраву на выплаты медикам, которые заразились коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru писал, что пенсионный стаж медперсонала, который работает с заболевшими COVID-19, в 2020 году будет формироваться в расчёте день за три. Об этом говорится в постановлении правительства, подготовленного в Министерстве труда и соцзащиты РФ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что региональные власти получили необходимые средства для федеральных выплат медикам за май. Министр напомнил, что создан специальный ресурс, с помощью которого медицинские работники смогут задать любые вопросы, касающиеся выплат.

Врачи, работающие с инфицированными больными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, а младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Надбавки будут выплачиваться за апрель, май и июнь.