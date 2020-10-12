Правительство выделило на жильё ветеранов 1 млрд рублей

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На жильё для ветеранов Великой Отечественной войны российское правительство выделило 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что средства в размере 1 046 562,4 тысячи рублей будут выделены Минстрою из резервного фонда правительства государства в 2020 году.

Бюджетные ассигнования выделят на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, имея в виду обеспечение жильём 607 человек, — передаёт RNS.

Деньги перечислят в 65 регионов страны. Наибольшие суммы будут предоставлены Санкт-Петербургу, Башкирии и Ростовской области. Благодаря средствам из бюджета 607 ветеранов, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий, смогут переехать в новые квартиры.

Распоряжение Мишустина должно быть выполнено до конца текущего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий.