Мишустин утвердил финансирование для выплат детских пособий

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Там пояснили, что дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий.
Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты, — сказано в сообщении.
О необходимости выделить около 9 млрд регионам на выплаты семьям с детьми говорилось на заседании правительства 8 октября. Также по итогам заседания кабмина было одобрено выделение ещё более 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, писал NEWS.ru.
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