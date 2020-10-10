Мишустин утвердил финансирование для выплат детских пособий

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Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, при каких условиях и когда могут быть отменены ограничения, действующие в связи с распространением коронавируса.

По его словам, всё будет зависеть от эффективности вакцины, длительности иммунитета у переболевших и привитых граждан, а также от поведения самой инфекции. Вирусолог добавил, что ожидать снятия ограничений предстоящей зимой...