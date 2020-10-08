Регионы получат 10 млрд рублей на детские выплаты

https://static.news.ru/photo/bd2a2b84-0963-11eb-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России по поручению президента направит в регионы около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина.

Он уточнил , что около 9 млрд рублей будет выделено на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Ещё более 1 млрд рублей — на выплаты тем семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале сентября кабмин выделил дополнительные 34,3 млрд рублей на выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Данная мера объяснялась увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплаты. В настоящее время в регионах на выплаты имеют право более трёх миллионов человек.

Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка. Его сумма составляет в среднем около 5,5 тысячи рублей.