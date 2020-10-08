Регионы получат 10 млрд рублей на детские выплаты

Правительство России по поручению президента направит в регионы около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина.
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Ранее NEWS.ru писал, что в начале сентября кабмин выделил дополнительные 34,3 млрд рублей на выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Данная мера объяснялась увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплаты. В настоящее время в регионах на выплаты имеют право более трёх миллионов человек.
Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка. Его сумма составляет в среднем около 5,5 тысячи рублей.
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