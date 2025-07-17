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17 июля 2025 в 12:45

Общественник предложил новую льготу для ветеранов СВО

Глава ВР Резяпов призвал делать скидки в ресторанах и отелях для ветеранов СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владельцам ресторанов и отелей следует делать скидки для ветеранов всех категорий, в том числе бойцов СВО, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, необходимо создать единую систему скидочных карт и программ лояльности.

«Ветераны России» направили официальное обращение в адрес Федерации Рестораторов и Отельеров с предложением о создании совместных программ по предоставлению скидок, бонусов и дополнительных услуг для ветеранов всех категорий, включая участников специальной военной операции, боевых действий, а также ветеранов труда и военной службы. Движение предлагает разработать единую систему скидочных карт и программ лояльности, — сказал Резяпов.

Он уточнил, что рестораны, кафе, гостиницы, туристические и сервисные компании смогут предлагать преференции, специальные предложения и социальные пакеты для ветеранов. По словам Резяпова, планируется создание открытого реестра организаций, поддерживающих инициативу, что позволит формировать инфраструктуру уважения и заботы по всей стране и за рубежом.

Кроме того, предлагается включение в реестр не только коммерческих структур, но и учреждений, способствующих популяризации образа российского ветерана, укреплению его статуса в обществе и признанию его заслуг на международной арене. Это станет важным шагом в формировании общественной культуры уважения к защитникам Отечества, — добавил Резяпов.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.

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Россия
Виктория Молчанова
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Дмитрий Новиков
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