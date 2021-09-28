Власти займутся развитием оптовых продовольственных рынков в России

В России начнётся формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков (ОПР), объединяющих в себе весь спектр услуг по приёмке, фасовке и реализации продукции. Концепцию их развития утвердил глава кабмина Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ключевыми задачами в сфере развития ОПР должны стать совершенствование правового регулирования, улучшение инфраструктуры и государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий, который в течение полугода должны подготовить специалисты Минпромторга.

На сегодняшний день в нашей стране отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утверждённой терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих ОПР крайне ограничена и не отвечает существующим запросам. Принятие концепции позволит частично устранить эти недочёты, - говорится в сообщении.

Так, в рамках концепции предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении ветеринарно-санитарных лабораторий на территории ОПР, чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия. При этом сами рынки должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего к крупным агломерациям и городам. Эти и другие меры позволят сформировать эффективную систему оптовой торговли продовольствием и упростят доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизив их издержки и, как следствие, цены на продукты.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что на продовольственном рынке, как и в других отраслях экономики, в последние десятилетия наблюдается монопольный произвол. Несколько сверхбогатых компаний cоставляют и диктуют остальным свои условия, устанавливают цены, вследствие чего конкурировать с ними практически невозможно. Следствием этого становится падение реальных доходов граждан.