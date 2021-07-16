«Пора списать»: как решить проблему растущих долгов за ЖКУ

Россияне задолжали за коммунальные услуги более 1,3 трлн рублей. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также непосредственно самих граждан, на которых приходится примерно половина задолженности. Уровень собираемости платежей за «коммуналку» зависит от региона, доходов населения и работы приставов. Однозначно эффективных мер воздействия государства на должников за ЖКУ практически нет, признают эксперты. И всё-таки «достучаться» до тех, кто не может и не хочет платить, возможно. О том как — в материале NEWS.ru.

За первый квартал 2021 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

При этом уточняется, что озвученная сумма — это задолженность промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан, на последних приходится около половины недоплаченных средств, и этот показатель продолжает увеличиваться.

Так, по итогам 2020 года он был равен 1,29 трлн рублей, а по итогам 2019 года — 1,18 трлн рублей.

Ситуацию обострила пандемия. По данным Минстроя, до первой волны коронавируса собираемость коммунальных платежей составляла порядка 96%. Во время самоизоляции весной прошлого года россияне стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, при этом падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений доходило до 50%. Для сравнения: в 2018 году собираемость платы за «коммуналку» среди россиян составляла, по данным Росстата, 94%. По итогам 2019 года, по данным Минстроя, она выросла до 96%. А в 2020 году платёжная дисциплина граждан вновь снизилась до 94,7%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодно в суды поступает всё больше заявлений о выдаче судебных приказов и исков о взыскании задолженности за ЖКУ. Так, в 2016 году количество таких дел составляло 4,2 млн, в 2017 году — уже 5,4 млн, а в 2018 году (согласно судебной статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ) число исков о взыскании платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию достигло 6,7 млн. В том же году такие иски впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам. В целом с 2008 года их количество выросло в 4,5 раза.

Эксперты признают: эффективных мер воздействия государства на должников за ЖКУ практически нет. У управляющих компаний, которые должны своевременно рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями (РСО), фактически нет рычагов влияния на неплательщиков, говорит член Общественной палаты, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Даже в случае наличия судебного приказа о взыскании долгов заставить должника платить проблематично.

Судебные приставы бездействуют, отчасти из-за нехватки времени и рабочих рук, отчасти, потому что с должников и взять-то нечего, — говорит эксперт.

Впрочем, многие должники — люди далеко не бедные. Среди тех, кто не платит, есть граждане и со средним, и с высоким достатком, которые по тем или иным причинам (о них можно только догадываться) откладывают оплату счетов.

Вместе с тем Светлана Разворотнева обращает внимание, что объективные данные об объёме долгов за ЖКУ в России отсутствуют.

Пару лет назад Минстрой объявлял, что у нас полтора триллиона долгов за коммунальные услуги, поэтому если смотреть на последние данные Росстата, то задолженность падает. На самом деле реальной статистики по этим долгам нет. Зачастую долгом признаётся то, что таковым считает ресурсоснабжающая или управляющая организация. Два года назад Госдума приняла законопроект, согласно которому долгом может считаться только просуженная задолженность, иными словами — если есть вступившее в силу решение суда о взыскании долга. Однако вступление в силу самого закона перенесли на 2022 год. И, честно говоря, нет уверенности, что не перенесут вновь. Светлана Разворотнева исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

По словам эксперта, россияне в основной своей массе платят достаточно аккуратно, примерно так же, как и жители европейских стран. Хотя многое зависит от конкретного региона. К примеру, в Москве собираемость платежей составляет 98%, и это хороший показатель, говорит Разворотнева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Напротив, одни из наиболее проблемных в этом плане — регионы Северного Кавказа. Последние находятся «на особом положении» в том числе и с точки зрения администрирования платежей, объясняет политолог Павел Салин.

Неплатежи за коммунальные услуги на Северном Кавказе — одна из форм субсидий в обмен на лояльность. Списывать всё на менталитет в данном случае нельзя. Это вопрос политический. Лет 20 назад была такая ситуация в целом по России и была политическая воля навести порядок. В течение нескольких лет с проблемой неплатежей было покончено. Павел Салин политолог политолог

Сегодня рост долгов эксперты объясняют падением уровня жизни населения, а также «расслабившим» многих мораторием на начисление пеней и штрафов за неоплату ЖКУ, действовавшим до 1 января 2021 года.

Решение проблемы должно быть комплексным, указывает Разворотнева. В первую очередь нужно добиться того, чтобы все накопленные долги стали реальными, а не «дутыми». Кроме того, нужно повысить эффективность системы принудительного исполнения судебных решений (то есть работы приставов). И, наконец, предоставить должникам право на господдержку.

Напомним, сейчас оформить субсидию можно в том случае, если отсутствует задолженность по оплате ЖКУ, или в случае наличия заключённого соглашения о погашении долгов. При этом условия реструктуризации этого долга нигде не прописаны, сетует Разворотнева. Возникает замкнутый круг: человеку нечем платить за квартиру, появляется долг, но оформить субсидию невозможно — долгов ведь быть не должно. Как итог — сумма неплатежей продолжает расти.

Самый эффективный способ мотивировать людей платить за «коммуналку» — сделать платежи по ЖКУ более адекватными. А для этого необходимо провести аудит тарифов, чтобы понять, за что собственно нам — и предприятиям, и рядовым гражданам — приходится платить. По оценкам специалистов, себестоимость электроэнергии на клеммах электростанций в четыре-пять раз ниже, чем те суммы, которые вынуждены оплачивать конечные потребители. По другим данным, тарифы завышены на 30–50%. Но чёткий ответ может дать только их полный аудит. Наталья Чернышева специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля»

По мнению специалиста в области ЖКХ, директора АНО «Организация народного контроля» Натальи Чернышевой, государство должно показать, что оно заботится о своих гражданах. В качестве положительного примера эксперт приводит приостановку сбора платы за капремонт в ряде регионов в прошлом году. В результате население стало платить по счетам чаще и лучше. Право на субсидии должно получить как можно больше россиян, считает эксперт. Сейчас, напомним, это право есть у граждан, у которых расходы на оплату жилого помещения составляют более 22% доходов семьи (в среднем по России). И не забываем, что долгов при этом быть не должно.

Светлана Разворотнева считает, что собрать все недостающие платежи за коммунальные услуги невозможно. «Пора уже списать эти долги за давностью лет и начать вести тщательный учёт и контроль на основании судебных решений», — заключает она.

Над материалом также работала Марина Ягодкина.