https://static.news.ru/photo/bd1a1cec-4741-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия готова взаимодействовать с партнёрами по ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о готовности России принять участие в экстренной встрече ОПЕК+.

Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор в понедельник, 3 февраля. Политики обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+ и другие темы.

В ОПЕК+ входят 24 страны, экспортирующие нефть. Они согласованно управляют добычей нефти с 2017 года. В июле 2019 года соглашение было продлено до конца марта 2020 года. По нему страны сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти поднялась в ожидании внепланового заседания стран — участниц ОПЕК+. Нефтяная смесь марки Brent торгуется по $54,75 за баррель, светлая нефть WTI выросла в цене до $50,55 за баррель.

На заседании ОПЕК+ планируется обсудить вопрос сокращение добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае.