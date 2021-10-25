Песков рассказал, от чего зависит рост цен на продукты

Российские власти постоянно следят за ценами на продовольствие в стране во исполнение поручений президента кабинету министров. Однако у роста цен есть и объективные факторы, повлиять на которые невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, в рамках исполнения поручений президента в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, нацеленные на предотвращение их скачкообразного роста. На ситуацию с ценами оказывает влияние множество факторов, включая неблагоприятную международную конъюнктуру.

Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы, — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить комплекс мер для сдерживания цен на продукты и защиты сельхозпроизводителей. Об этом он заявил на совещании с правительством. В случае роста цен на производимые на основе газа удобрения у российских производителей возникнет соблазн реализовывать всё по высоким ценам.

Он попросил организовать эту работу кабмин и лично его главу Михаила Мишустина. По словам президента, действия должны быть направлены на нивелирование «негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках» и отразиться на экономике страны.