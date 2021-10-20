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Путин: необходим комплекс мер для сдерживания цен на продукты 

15:53, 20 октября 2021
Путин: необходим комплекс мер для сдерживания цен на продукты  Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил представить комплекс мер для сдерживания цен на продукты и защиты сельхозпроизводителей. Об этом он заявил на совещании с правительством. В случае роста цен на производимые на основе газа удобрения у российских производителей возникнет соблазн реализовывать всё по высоким ценам.

Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и соответственно сдерживали бы рост цен и на продовольствие, — сказал Путин.

Он попросил организовать эту работу кабмин и лично его главу Михаила Мишустина. По словам президента, действия должны быть направлены на нивелирование «негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках» и отразиться на экономике страны.

Ранее Мишустин назвал меры правительства по сдерживанию цен на продукты достаточно эффективными, при этом заявив о необходимости дополнительных действий. По мнению главы кабмина, требуется комплекс мер, которые в состоянии обеспечить стабилизацию цен на продовольствие в долгосрочной перспективе.

Об увеличении темпов роста цен на ряд продуктов сообщал Росстат. В частности, в начале октября подорожали сахар, подсолнечное масло, картофель, огурцы и помидоры.

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