Песков: Путин не планирует контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ и Казахстаном

https://static.news.ru/photo/ee0259c2-32fb-11eb-9868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не планирует 30 ноября проводить какие-либо контакты с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана.

Нет, сейчас пока нет таких планов, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с руководством Саудовской Аравии накануне очередной встречи ОПЕК+.

Он также не стал говорить о позиции российской стороны относительно судьбы сделки в рамках ОПЕК+ на 2021 год. По его словам, комментарии по итогам переговоров, возможно, предоставит вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий данную тему.

Но пока я ничего не буду вам анонсировать, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков не уточнил, запланирована ли отдельная встреча Путина и Новака. При этом он отметил, что российский лидер регулярно общается с вице-премьерами, однако затруднился ответить, поднимается ли вопрос судьбы нефтяной сделки во время таких регулярных встреч.

Говоря о разногласиях, которые остаются в рамках ОПЕК+, пресс-секретарь назвал их рабочими и несопоставимыми с мартовскими противоречиями, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер заявил, что представители Багдада не будут просить для страны особых условий в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти.

Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.