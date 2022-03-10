Песков оценил вероятность дефолта в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас естественных условий для дефолта в стране не существует. По его словам, у финансовых ведомств есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Представитель Кремля также отметил, что Россия ожидает новых санкций и будет реагировать на них «по мере поступления», передаёт ТАСС.

Мы слышали уже заявления руководителей наших финансовых ведомств о готовности, наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует,

если только они не создаются и не вменяются нам искусственно, — сказал Песков.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ранее снизило рейтинги 11 регионов, пяти городов и двух государственных компаний России. Их понизили до предпоследней ступени «Ca», что говорит о приближении субъектов к дефолту.

В свою очередь в Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Как заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что за последнюю неделю Россия доказала свою экономическую устойчивость.