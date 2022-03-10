Moody's спрогнозировало дефолт в 11 регионах, 5 городах и 2 госкомпаниях РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги 11 регионов, пяти городов и двух государственных компаний России. Их понизили до предпоследней ступени «Ca», что говорит о приближении субъектов к дефолту.

В письме агентства есть информация, что снижение затронуло Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск, Волгоград, а также Подмосковье, Башкирию, Татарстан, Чувашию, Коми и Ханты-Мансийск. В список на пересмотр с возможностью снижения также попали рейтинги ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ОАО «Западный скоростной диаметр».

Рейтинговое снижение стало показателем подверженности указанных эмитентов резкому увеличению системных рисков за счёт экономических, финансовых и институциональных связей с федеральным правительством. Кроме того, их возможность выполнять долговые обязательства ухудшилась из-за повышенной неопределённости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что в работе рейтинговых агентств на территории РФ больше нет смысла. Так парламентарий прокомментировал сообщения о том, что мировые рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s пересмотрели рейтинг России, понизив его до преддефолтного состояния.

Отметим, что в случае дефолта в России упадут реальные доходы населения, сообщила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Кроме того, гражданам может стать недоступна купля-продажа валюты, считает она.