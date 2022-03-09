Экономист рассказала, чем россиянам грозит дефолт

В случае дефолта в России упадут реальные доходы населения, сообщила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Кроме того, гражданам может стать недоступна купля-продажа валюты, считает она.

Если дефолт произойдёт, это отразится на обычных гражданах тем, что у нас курс доллара будет очень высокий и неизвестно, будет ли вообще купля-продажа долларов гражданам доступна. Отразится в падении наших реальных доходов, естественно, станет жизнь тяжелее, — сказала Ведута.

Она добавила, что во избежание глобальных экономических проблем России нужно уходить от модели «сырьевого придатка» и развивать технологии, потому что создать импортозамещение не вышло.

Ведута отметила, что правительство пытается оперативно решать проблемы: выкупает акции, национализируя предприятия, что правильно. При этом экономист заявила о необходимости создать центр стратегического планирования при президенте РФ для развития экономики, обеспечения роста реальных доходов граждан и укрепления нацбезопасности.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что РФ находится во внешнем дефолте, так как на Западе заморозили российские международные резервы и отказываются принимать российские деньги. По его словам, сейчас в рейтинговых агентствах больше нет смысла. Так парламентарий прокомментировал сообщения о том, что мировые рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s пересмотрели рейтинг РФ, понизив его до преддефолтного состояния.