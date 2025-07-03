Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 18:11

Туристам напомнили об опасности отдыха в Турции

Врач Турская предупредила, что в Турции можно заразиться ящуром через продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы в Турции могут заразиться ящуром через зараженные продукты, такие как сырое молоко и необработанное мясо, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская. По ее словам, следует избегать покупки еды на стихийных рынках.

Передается ящур при непосредственном контакте с инфицированными животными или зараженными продуктами (сырое молоко, необработанное мясо), — объяснила медик.

Турская подчеркнула, что основной риск для туристов — не сама болезнь, которая у людей протекает в легкой форме, а нарушение карантинных ограничений. Врач посоветовала избегать покупки молочных продуктов и мяса на стихийных рынках, тщательно мыть руки после контакта с животными и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

Ранее Великобритания ввела запрет на провоз в страну мясных и молочных продуктов из Евросоюза для профилактики ящура. Ограничения касаются даже бутербродов с подобной начинкой. Риск проникновения вируса оценивается как средний.

Турция
туристы
инфекции
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.