Туристам напомнили об опасности отдыха в Турции Врач Турская предупредила, что в Турции можно заразиться ящуром через продукты

Туристы в Турции могут заразиться ящуром через зараженные продукты, такие как сырое молоко и необработанное мясо, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская. По ее словам, следует избегать покупки еды на стихийных рынках.

Передается ящур при непосредственном контакте с инфицированными животными или зараженными продуктами (сырое молоко, необработанное мясо), — объяснила медик.

Турская подчеркнула, что основной риск для туристов — не сама болезнь, которая у людей протекает в легкой форме, а нарушение карантинных ограничений. Врач посоветовала избегать покупки молочных продуктов и мяса на стихийных рынках, тщательно мыть руки после контакта с животными и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

Ранее Великобритания ввела запрет на провоз в страну мясных и молочных продуктов из Евросоюза для профилактики ящура. Ограничения касаются даже бутербродов с подобной начинкой. Риск проникновения вируса оценивается как средний.