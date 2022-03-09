Депутат ГД предложил запретить рейтинговым агентствам работать в России

РФ находится во внешнем дефолте, так как на Западе заморозили российские международные резервы и отказываются принимать российские деньги, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, в ситуации, когда Москва отрезана от мировых потоков капитала, в рейтинговых агентствах больше нет смысла. Так парламентарий прокомментировал сообщения о том, что мировые рейтинговые агентства Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s пересмотрели рейтинг РФ, понизив его до преддефолтного состояния.

Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четвёрки аудиторов, потому что это всё утратило смысл. С какой стати мы это терпим, я не понимаю, — сказал Делягин.

По его мнению, то, что случилось, это дефолт, устроенный Западом. Эти мировые рейтинговые агентства существуют в РФ только потому, что Россия не отвечает на эти действия, а это, по словам Делягина, является «предательством».

5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».