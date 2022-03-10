В Госдуме оценили вероятность дефолта в России

Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против РФ не затронут нефтяной и газовый сектор. По его словам, которые приводит Reuters, это позволит обеспечить безопасность энергетического сектора Венгрии в обозримом будущем.

Самый важный для нас вопрос был решён благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период, — подчеркнул...