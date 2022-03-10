В Госдуме оценили вероятность дефолта в России

Депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил, что вероятность дефолта в России из-за санкций крайне мала
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:21, 11 марта 2022
Фото: duma.gov.ru
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В Госдуме считают, что вероятность дефолта в России из-за введенных против неё западных санкций крайне низка. Как заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что за последнюю неделю Россия доказала свою экономическую устойчивость.
Вероятность этого крайне низка, поскольку даже по отношению к тем странам, которые предприняли в нарушение международного права так называемые санкции, которые заморозили, не имея на то никаких оснований, активы как юридических и физических лиц, так и государственные активы РФ, и по отношению к которым мы могли бы предпринять адекватные ответные меры, не выплачивая текущие обязательства, а порой могли бы подвергнуть рестрикциям и их активы, Россия и российский бизнес остаются в договорном поле, — отметил Гутенев.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта в России из-за введённых в отношении страны санкций.
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «B». Это означает, что есть существенный риск дефолта, но сохраняется ограниченный запас прочности, финансовые обязательства выполняются. По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию на Украине повысила угрозы для макрофинансовой стабильности страны.