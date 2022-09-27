«Нет уверенности, что рынок достиг дна»: аналитик о рынке акций Аналитик Антонов: пока нельзя заявить, что падение российского фондового рынка окончено

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Несмотря на относительное улучшение ситуации на российских фондовых рынках, пока нельзя заявлять, что его падение окончено, рассказал EADaily руководитель отдела инвестиционного консультирования Алексей Антонов. По его словам, пока у аналитиков нет уверенности насчет того, что рынок достиг дна и не обвалится еще сильнее — геополитические риски остаются высокими.

Пока нет уверенности в том, что вчера рынок достиг дна и начал разворот. Сырьевые активы находятся под сильным давлением опасений сокращения мирового производства. Очень велики геополитические риски, — заявил аналитик.

Эксперт считает, что существует риск появления еще одной сильной нисходящей волны в индексе Мосбиржи с целью достижения минимумов года в районе 1 700 пунктов. Также он уточнил, что вместе с падением стоимости акций российских компаний страдает и рынок облигаций, поэтому, по его мнению, цикл снижения ключевой ставки ЦБ можно считать завершенным. Эксперт не исключает возможности незначительного повышения ставки.

26 сентября индекс МосБиржи (МОЕХ) потерял 11,8%, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, когда началась спецоперация России на Украине. До этого индексы МосБиржи и фондовой биржи РТС упали на 7% на фоне объявления частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным.