Не пустить Китай в огород: Сорос против Си на переломе истории

Живое воплощение финансового капитализма Джордж Сорос написал статью в Finantial Times против агрессивной политики лидера Китая Си Цзиньпина, направленной на контроль частных компаний в Поднебесной. Сорос, не подбирая выражений, прямо обвинил Си в том, что он не понимает экономики и может привести к финансовому краху КНР. Чем вызвана такая резкая оценка и что ждёт китайскую и мировую экономику — в материале NEWS.ru.

«Пробуждение инвесторов»

Джордж Сорос утверждает, что глава КНР Си Цзиньпин ведёт КНР к краху, потому что не понимает законов рыночной экономики.

Джордж Сорос M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Дело в том, что в Поднебесной действительно развернулась борьба с американским капиталом, о которой подробно рассказывает в своих выступлениях известный китаевед Николай Вавилов. Коммунистическая партия Китая начала разворот к государственному социализму и большему контролю бизнеса, вплоть до переформатирования частного сектора.

Как показывает Вавилов, это вызвано опасениями группы чиновников и военных вокруг Си, что связанные с американскими компаниями в Китае управленцы могут попытаться ослабить влияние действующего председателя Центрального военного совета КНР, генерального секретаря КПК товарища Си. В условиях китайско-американского противостояния уход Си означал бы победу США и превращение КНР в зависимую территорию для американских корпораций.

В связи с этим КПК усиливает контроль над компаниями с большим присутствием американского капитала, что вызовет, по мнению Сороса, «пробуждение инвесторов», которые начнут выводить свои активы из Китая. И тогда-то Си, по утверждению Сороса, «столкнётся с экономической реальностью», которую на самом деле не понимает.

Финансовое ралли в Поднебесной

Разбирая условия, в которых Китаю грозит масштабный отток капиталов, Сорос указывает на самый уязвимый, по его мнению, сектор — недвижимость, и в особенности обычное жильё.

В последние два десятилетия в Китае наблюдался продолжительный бум на недвижимость, но теперь он подходит к концу. Evergrande, крупнейшая компания по недвижимости, имеет чрезмерную задолженность и находится под угрозой дефолта, — пишет Сорос.

По его мнению, крах компании может случиться из-за низкого уровня рождаемости в Китае, а официальные цифры значительно завышены.

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Китайские семьи не спешат заводить второго ребёнка, а значит не готовы вкладывать в недвижимость. Основные инвестиции китайских родителей идут в образование. Потому что они хотят светлого будущего для своих чад. В связи с этим в Китае выросла крупная индустрия обучения, в которой значительную роль играет американский капитал. Но коммерческие репетиторские компании недавно были запрещены в Китае, что послужило толчком к оттоку капитала.

Кроме того, китайское правительство незаметно получило долю в ByteDance, владеющей TikTok. Этот шаг даёт Пекину одно место в совете директоров из трёх человек и непосредственный доступ к внутренней работе компании, обладающей одним из крупнейших в мире хранилищ личных данных. Также китайское правительство приобретает влиятельные доли в Alibaba и её дочерних компаниях.

Си рассматривает все китайские компании как инструменты однопартийного государства, — утверждает Сорос в своей статье.

По мнению финансиста, такая агрессивная политика начала наносить ущерб целям Китая в мире. Признавая это, китайские финансовые власти изо всех сил старались успокоить иностранных инвесторов, и рынки отреагировали мощным ралли. Но это обман, утверждает Сорос, и очень скоро инвесторов, участвующих в ралли, ждёт резкое пробуждение. Оно затронет не только тех инвесторов, которые знают что делают, идя на риск, но и основную массу вкладчиков пенсионных фондов и пенсионных накоплений.

Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сорос объясняет, что до сих пор крупнейшие рейтинговые агентства рекламировали китайские компании как удачные для размещения капиталов, и этим пользовались паевые инвестиционные фонды. Так, в биржевом фонде крупнейшего интегратора капиталов BlackRock китайские компании представляют треть всех инвестиций. Ориентируются вкладчики на мировой индекс MSCI All Country World Index (ACWI), который является эталоном, и за ним чаще всего следуют глобальные распределительные компании.

Эти индексы фактически вынудили американских инвесторов вложить сотни миллиардов долларов в китайскую экономику, подчёркивает Сорос. Но сегодня корпоративное управление в Китае не соответствует требуемым стандартам.

Власть и подотчётность теперь осуществляет один человек, не подотчётный никаким международным властям. Конгресс США должен принять закон, прямо требующий, чтобы управляющие фонды инвестировали только в компании, в которых фактические структуры управления прозрачны и согласованы с заинтересованными сторонами, — призывает Сорос.

Если конгресс примет эти меры, он предоставит Комиссии по ценным бумагам и биржам инструменты, необходимые для защиты американских инвесторов, в том числе тех, кто не знает о владении китайскими акциями и китайскими подставными компаниями, добавляет финансист.

Джордж Сорос M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Сорос прекрасно понимает, что повлиять на частных владельцев крупных капиталов очень трудно, поскольку они умеют работать и в более жёстких условиях, находя подход к экономическим диктаторам, таким как Мао или Кастро. Однако более мелкие и средние владельцы капиталов действительно могут поддержать соответствующие меры защиты собственных инвестиций, что несомненно скажется на финансовых потоках. Почва для этого готова.

Так, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер неоднократно предупреждал общественность о рисках, на которые они идут, инвестируя в Китай.

Гэри Генслер thirdwaythinktank/flickr.com

Однако иностранным инвесторам, которые предпочитают вкладывать средства в Китай, чрезвычайно трудно осознавать эти риски, поскольку мощь китайской экономики привыкли преподносить последние двадцать лет как путь, на который могут ориентироваться западные страны. Даже Сорос констатирует, что инвесторы привыкли видеть, как Китай сталкивается со многими трудностями и всегда справляется с ними с честью. Но Китай Си — это не тот Китай, который они знают, подчёркивает финансист.

Си вводит обновлённую версию партии Мао Цзэдуна. Ни у одного инвестора нет опыта работы в этом Китае, потому что во времена Мао не было фондовых рынков. Отсюда их ожидает грубое пробуждение, — возвещает Сорос.

Год великого китайского перелома

Переход от НЭПа к сталинскому социализму был назван великим переломом, так и нынешний разворот к политике большего социализма в Китае ломает конвергентную китайскую экономику. Почти полвека мы любовались успехами китайского чуда, умудряющегося соединять коммунистические и капиталистические методы управления. Кто-то завидовал, сетуя, что подобного не получилось в СССР, кто-то зубоскалил, предсказывая крах либо китайскому коммунизму, либо китайскому капитализму. Теперь же мы наблюдаем трансформацию, вызванную не экономическими соображениями — на первый взгляд.

Однако объективности ради надо сказать, что для КПК действительно сложилась непростая ситуация, равно как и конкуренты Китая тоже столкнулись с грубой реальностью. И здесь Сорос не совсем прав, утверждая, что Си не понимает законов экономики. Просто у Си и его команды, похоже, нет другого выхода.

Дело в том, что сегодня КНР и весь мир подошли к ситуации, в которой когда-то оказались США и Британская империя вместе со своими друзьями — врагами континентальной Европы. К середине XX века встал вопрос о глобальном лидерстве — и США на это лидерство уже открыто претендовали. Старушке Европе ничего не оставалось делать, как принять, что Америка станет доминирующей силой в мире. Великобритания так и вовсе, спрогнозировав своё поражение в открытом столкновении с США, пришла к выводу, что лучше заключить соглашение на выгодных условиях для Штатов (Миссия Тизарда) и вместо войны получить англо-американский союз.

В нынешних условиях уже Китай открыто претендует на доминирование, активно распространяя своё влияние за пределы Поднебесной. Китайскому капиталу давно уже тесно в его границах. И перед странами Запада встал вопрос — позволить Китаю распространить влияние или не пустить его дальше, поставив какой-то заслон. Один из вариантов ослабить экспансию Китая — это организовать «перестройку» в КНР, но Си Цзиньпин на это идти не хочет. Он открыто заявил, что не позволит внешним силам хаотизировать Китай, и принялся за упрочение влияния своей команды в Поднебесной.

Viola Kam/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Таким образом, отношения Запада и КНР заходят в тупик, альтернативой которому может быть большая война. В ней заинтересованы многие влиятельные игроки, однако война несёт в себе неконтролируемые риски и решиться на неё очень сложно, значит борьба продолжится иными методами, среди которых статья Сороса — только одна из первых ласточек.