Названы условия падения цен на автомобили Автоэксперты: «серый» импорт может привести к снижению цен на авто через несколько месяцев

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В случае налаживания механизма поставок автомобилей в рамках параллельного импорта, цены на средства передвижения могут снизиться в перспективе 4–5 месяцев.Такое мнение высказали ТАСС эксперты «Открытие Авто».

По данным специалистов, в первые дни мая ситуация с продажами авто в России ухудшилась и по ряду позиций спад достигал порядка 70% относительно мая 2021 года. Также спад около 15–20% наблюдался по отношению к апрелю 2022 года.

Если механизм [параллельного импорта] будет отлажен, <...> наш рынок постепенно опять начнёт наполняться новыми машинами зарубежных марок. В идеале в перспективе 4–5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды, — заявили эксперты.

В числе прочего, для налаживания механизма параллельного импорта российские авторетейлеры должны найти средства на выкуп транспортных средств, таможню, транспортировку, а также на компенсацию неизбежных валютных рисков при конвертации.

Ранее в России был опубликован перечень товаров для параллельного импорта. Туда вошли более 50 категорий, в том числе ряд автомобильных комплектующих, запчастей, шины и западные бренды автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России в апреле 2022 года снизились на 78,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года. Они составили 32 706 единиц. Всего же с января по апрель 2022 года в России было продано 293,8 тысячи автомобилей, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.