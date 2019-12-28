Российская столица заняла третье место в рейтинге городов Европы с самой дорогой недвижимостью. Список составило агентство недвижимости Barnes.
Самый дорогой квадратный метр в Лондоне — €25–35 тысяч (1,7–2,4 млн рублей),
На четвёртой строчке расположилась Вена, а на пятой — Берлин. Также в список попали Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона.
Как ранее писал NEWS.ru, к концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения.
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