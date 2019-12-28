https://static.news.ru/photo/336d5384-2b2f-11ea-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица заняла третье место в рейтинге городов Европы с самой дорогой недвижимостью. Список составило агентство недвижимости Barnes.

Самый дорогой квадратный метр в Лондоне — €25–35 тысяч (1,7–2,4 млн рублей), передаёт Idealista. На втором месте находится Париж — метр недвижимости в этом городе оценивается в €25–30 тысяч (1,7–2 млн рублей), как и в российской столице.

На четвёртой строчке расположилась Вена, а на пятой — Берлин. Также в список попали Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона.

Как ранее писал NEWS.ru, к концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения.