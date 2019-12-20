https://static.news.ru/photo/b35cbc32-2324-11ea-83c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения.

Владельцы квартир начали вынужденно ориентироваться на ценовые запросы покупателей — в том числе в сегменте недорогого жилья, пишет Lenta.ru со ссылкой на материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

В сегменте двух- и трёхкомнатных бюджетных квартир на одного потенциального новосёла приходится по три-четыре варианта жилья. Тем не менее, цены на существенную долю вторичного жилья в столице России, выставленного на продажу, завышены, объясняют эксперты.

По их словам, данная ситуация — результат продолжающегося экономического кризиса и падения платёжеспособности населения.

Стоит отметить, что всё чаще собственники, а не покупатели, берут на себя оплату услуг риелторов и расходы на оформление сделки, как принято в странах Запада. А в будущем ещё и размер комиссионных будет закладываться в стоимость предложения недвижимости, которая указывается в объявлении, сообщает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

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