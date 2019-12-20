К концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения.
Владельцы квартир начали вынужденно ориентироваться на ценовые запросы покупателей — в том числе в сегменте недорогого жилья,
В сегменте двух- и трёхкомнатных бюджетных квартир на одного потенциального новосёла приходится по три-четыре варианта жилья. Тем не менее, цены на существенную долю вторичного жилья в столице России, выставленного на продажу, завышены, объясняют эксперты.
По их словам, данная ситуация — результат продолжающегося экономического кризиса и падения платёжеспособности населения.
Стоит отметить, что всё чаще собственники, а не покупатели, берут на себя оплату услуг риелторов и расходы на оформление сделки, как принято в странах Запада. А в будущем ещё и размер комиссионных будет закладываться в стоимость предложения недвижимости, которая указывается в объявлении, сообщает агентство «ИНКОМ-Недвижимость».
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