https://static.news.ru/photo/2b2d0d26-3855-11ea-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что инфляцию в России нужно сохранять на уровне 4%.

Он отметил, что в настоящее время обеспечены достаточные резервы и низкая инфляция для роста ВВП, и поэтому далее необходимо добиваться роста инвестиций и возвращения доверия между бизнесом и властью.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин призвал незамедлительно подготовить все нормативные акты для реализации послания президента РФ Владимира Путина. По его словам, майские указы лидера обязательны для исполнения.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.