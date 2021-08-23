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В Минтруде рассказали, сколько семей уже получили «школьные» выплаты

17:51, 23 августа 2021
В Минтруде рассказали, сколько семей уже получили «школьные» выплаты Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов школьников — это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что по состоянию на 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. Приём заявлений продолжается, обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет и граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

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