В Минтруде рассказали, сколько семей уже получили «школьные» выплаты

Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов школьников — это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Его слова приводит РИА Новости.

Министр уточнил , что по состоянию на 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. Приём заявлений продолжается, обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет и граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.