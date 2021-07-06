Минтруд назвал новый способ финансирования соцстрахования

Минтруд предлагает отказаться от нынешнего принципа социального страхования. Там считают, что необходимо отказаться от «перекрёстного» финансирования внутри Фонда социального страхования (ФСС). Средства для покрытия дефицитов по отдельным видам соцстраха будут выделять из бюджета. Проект поправок опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сборы в страховании на случай временной нетрудоспособности или в случае декретного отпуска держатся на высоком уровне. Расходы по ним стали регулярно превышать доходы. Начиная с 2019 года уровень дефицита бюджета в страховании больничных лишь увеличивался и в 2020 году составил 212,2 млрд рублей, отмечается в сообщении.

По прогнозам Минтруда, 2021 год тоже будет дефицитным и страхование больничных вернётся к профициту лишь к 2023 году. При этом страхование от несчастных случаев всё это время оставалось в профиците.

Согласно новым правилам, при образовании профицита бюджета лишние средства необходимо отправить на создание резерва. Его будут использовать в форс-мажорных обстоятельствах, например при катастрофах или техногенных авариях. Однако в ближайшие несколько лет вырученных средств не хватит на обеспечение всех расходов системы. Поэтому сейчас прорабатываются вопросы по поиску источников финансирования.

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