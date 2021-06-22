Финансист предупредила об опасности льготного автокредитования

Популярность льготного автокредитования среди россиян может стать причиной того, что недобросовестные автодилеры навяжут клиентам дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. В этой связи необходимо внимательно изучить предложения по рынку и обратить внимание на процентную ставку по кредиту. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Дарья Тимченко.

По словам Тимченко, следует выбирать проверенного автодилера, имеющего хорошую репутацию, ею не станут рисковать ради получения незначительной прибыли.

Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля, — подчеркнула эксперт.

По словам Дарьи Тимченко, в январе средняя сумма автомобильного кредита выросла на 13,4%, составив 907 тысяч рублей, однако подобная сумма не отпугнула граждан. С января по май в стране было выдано автомобильных кредитов на общую сумму 51 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат наказание за повторную «пьяную» езду.